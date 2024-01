Muistatko nämä Salkkareissa nähdyt eläimet? Tämän vuoksi lemmikit ovat harvinaisia Pihlajakadulla

Salatut elämät -sarja juhlii 25. tammikuuta 25-vuotispäiväänsä. Vuosien aikana Pihlajakadulla on asunut toinen toistaan erikoisempia asukkaita. Muutaman kerran Salkkareissa on nähty myös eläintähtiä.

Salkkarit-tuotannosta kerrotaan, että eläinten käyttö kuvauksissa on usein tuotannollisesti haastavaa – varsinkin kissojen ja koirien, joita ei voi ohjata.

– Lisäksi ihmisillä on allergioita. Olemme puhuneet monta kertaa siitä, että joku lapsista saisi lemmikin, mutta lasten aikataulut ovat jo valmiiksi haasteellisia kohtausrajoitusten kanssa (lapsilla on hyvin tarkat tuntimäärät, mitä he voivat päivässä/viikossa tehdä), niin eläin hankaloittaisi esimerkiksi aikataulutusta, sarjan pääkäsikirjoittaja Teemu Salonen kertoo.