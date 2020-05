THL: 50 uutta koronavirustartuntaa ja kaksi kuolemaa – virukseen menehtynyt Suomessa nyt 306 ihmistä

Suomessa on nyt 6 493 varmistettua koronavirustartuntaa ja 306 koronaviruskuolemaa kertoo THL. Valtaosa kaikista varmistetuista tartunnoista on pääkaupunkiseudulla. Helsingissä niitä on nyt 2 419, Vantaalla 790 ja Espoossa 725. Turussa varmistettuja tartuntoja on 170, Tampereella 139, Järvenpäässä 111 ja Jyväskylässä 102.