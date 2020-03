Italia on Euroopan koronapesäke, mutta suhteessa väkilukuun pahin tilanne on yhdessä Pohjoismaista

Medioissa Italiaa on pidetty eräänlaisena eurooppalaisena koronapesäkkeenä. On totta, että virus on levinnyt saapasmaassa hurjaa vauhtia. Koronavirukseen kuolleita on jo yli 100, kun sairastuneita on jo yli 3 000. WHO on määritellyt koko maan epidemia-alueeksi.