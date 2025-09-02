Belgia aikoo tunnustaa Palestiinan valtion YK:n yleiskokouksessa

Belgia aikoo tunnustaa Palestiinan valtion.
Belgia aikoo tunnustaa Palestiinan valtion myöhemmin tässä kuussa järjestettävässä YK:n yleiskokouksessa. Asiasta kertoo Belgian ulkoministeri Maxime Prevot.
Prevot'n mukaan Belgia aikoo lisäksi asettaa tiukkoja pakotteita Israelin hallinnolle. Israel on moukaroinut Gazaa ilmaiskuin ja maahyökkäyksin lähes tauotta jo liki kahden vuoden ajan.
Useat maat ovat ilmoittaneet aikovansa tunnustaa Palestiinan valtion syyskuun yleiskokouksessa. Palestiinan valtion tunnustamista syyskuun kokouksessa ovat puoltaneet muun muassa Ranska ja Kanada sekä Britannia tietyin ehdoin.