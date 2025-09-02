Belgia aikoo tunnustaa Palestiinan valtion YK:n yleiskokouksessa

AOP Belgian ulkoministeri
Belgian ulkoministeri Maxime Prevotin mukaan Belgia aikoo tunnustaa Palestiinan valtion
Julkaistu 56 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Belgia aikoo tunnustaa Palestiinan valtion.

Belgia aikoo tunnustaa Palestiinan valtion myöhemmin tässä kuussa järjestettävässä YK:n yleiskokouksessa. Asiasta kertoo Belgian ulkoministeri Maxime Prevot.

Prevot'n mukaan Belgia aikoo lisäksi asettaa tiukkoja pakotteita Israelin hallinnolle. Israel on moukaroinut Gazaa ilmaiskuin ja maahyökkäyksin lähes tauotta jo liki kahden vuoden ajan.

Useat maat ovat ilmoittaneet aikovansa tunnustaa Palestiinan valtion syyskuun yleiskokouksessa. Palestiinan valtion tunnustamista syyskuun kokouksessa ovat puoltaneet muun muassa Ranska ja Kanada sekä Britannia tietyin ehdoin.

Lue myös: Suomen yksi Israel-kannoista muuttui – Valtonen: "Ylittänyt moninkertaisesti kohtuullisen itsepuolustuksen rajat"

Lisää aiheesta:

Australia aikoo tunnustaa PalestiinanPresidentti Stubb ei ota kantaa Palestiinan tunnustamiseenMacron: Ranska aikoo tunnustaa Palestiinan valtion seuraavien kuukausien aikanaNorja, Irlanti ja Espanja ovat tunnustaneet PalestiinanKolme Euroopan maata aikoo tunnustaa Palestiinan valtionEspanja, Irlanti ja Norja aikovat tunnustaa Palestiinan valtion – Israelilta kutsuja puhutteluun
BelgiaPalestiinaIsraelYKUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Belgia