Pörssiyritysten tuloskaudesta odotetaan mollivoittoista – yksittäiset iloiset yllätykset mahdollisia

– Toimialakohtaisia eroja on. Kuluttajien käyttäytymisen muutos johtaa siihen, että joidenkin hyödykkeiden kysyntä on heikentynyt. Päivittäistavarakaupan tilanne on pysynyt aika ennallaan, mutta esimerkiksi metsäteollisuudessa on nähty jo tulosvaroitus (Metsä Board) ja myös metalliteollisuudessa voidaan nähdä tuloslaskua, pohtii Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.