Pomot saattavat haksahtaa kriisissä huonoon johtamiseen, vaikka korona ei runtelisikaan liiketoimintaa pahasti – näin ongelmista selvitään

Koronakriisi on mullistanut elämämme vain parissa viikossa.

Tilanne on johtajalle vaativa ja sudenkuoppia riittää, Vilkki kertoo. Nykyään teknologiayritys Reaktorin palveluksessa oleva Vilkki toimi valmentajana Nokialla yli 20 vuotta ennen Reaktorille siirtymistä ja valmentaa nyt useampaa isoa suomalaisyritystä.

Vilkin mukaan johtajalta on tässä tilanteessa virhe sanoa, että koronakriisi ei saa vaikuttaa työntekoon ja tavoitteisiin.

– Jos johtaja sanoo, että mikään ei saa muuttua, se on pahinta, mitä voi tehdä. Työntekijä istuu kotona kiljuvien lasten ja mököttävän potkut saaneen puolison kanssa, ja johtaja sanoo, että tämä ei saa vaikuttaa tavoitteisiin... Se on todellisuuden kieltämistä, Vilkki sanoo.

– Kertoa tilanteesta realistisesti, esimerkiksi miten tilanne on vaikuttanut liiketoimintaan. Viestiä realistista toivoa ja luottamusta, että tästäkin selvitään.

Hyvät tiimit keksivät keinot

– Ne, jotka ovat hyvässä hapessa ja joilla on hyvät välineet käsitellä muutoksia, pärjäävät paremmin.

Hänen mukaansa kaiken liiketoiminnan perusta ovat ihmiset. Nyt on hetki, jona pitää pohtia, miten tekijät voivat.

Tässä tilanteessa johtajan kannattaa kiinnittää huomiota sellaisiin työyhteisön jäseniin, joilla on jo valmiiksi ollut vaikeaa.

– Jos on jo valmiiksi ollut työuupumuksen partaalla tai on vaikea perhetilanne, korona voi olla viimeinen tikki, jonka jälkeen ei enää jaksa.

Tilannetta pahentaa se, että työyhteisö on fyysisesti erillään.

Etänä, mutta yhdessä

Vilkki onkin viime aikoina pitänyt työpajoja, joissa omissa asunnoissaan erillään työskentelevät työkaverit tuodaan yhteen. Hänen mukaansa monilla työpaikoilla on perustettu keskusteluryhmiä, joissa esimerkiksi kahvitaukoja voi viettää yhdessä.

– Tämä on yhteinen kokemus. Se on etu.

Mallia yrityksistä, joilla matala hierarkia

Vilkki kannustaa työyhteisöjä ottamaan mallia yrityksistä, joilla on matala hierarkia.

Ongelmia on edessä, jos työntekijän jokainen päätös pitää hyväksyttää pomolla, ja työyhteisö toimii ehkä osin tottumattomasti erilaisissa verkkosovelluksissa. Nyt ei voi vain huikata pomolle huoneen poikki, että kuittaatko tämän. Pitää lähettää sähköpostia tai viestiä erilaisissa sovelluksissa.

Reaktorilla ei ole esimiehiä, vaan johtajuus on jaettu. Eri henkilöt huolehtivat eri asioista myös poikkeusoloissa.

Saadaanko kaikkien aivot käyttöön?

Monilla organisaatioilla on vuosisuunnittelusykli, ja vähitellen ollaan aloittamassa 2021 suunnittelua. Vilkin mukaan eri skenaarioita kannattaa luoda ja varautuminen kannattaa, mutta parhaillaan näkyvyys on niin huono, että yksityiskohtaisten budjetti- ja toimintasuunnitelmien tekeminen on ajanhukkaa.