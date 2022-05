Onko työelämässä enää mitään järkeä? Huipputehtävissä toiminut Vanessa paloi loppuun jo uran alkumetreillä: "Helpompaa olisi ollut jäädä auton alle kuin hävetä uupumustaan"

Vanessa Törnblom on John Websterin uuden dokumenttielokuvan suomalainen päähenkilö. Kansainvälinen dokumentti pohtii nousevan valkokaulussukupolven ahdistusta. Miksi teen työtäni, onko tässä mitään järkeä, ymmärtääkö firman johto tietokoneen jatkeena olemisen tuskaa?

Suomalaiset ovat työtyytyväisyystilastojen kärjessä, mutta miten paljon tyytyväisyydestä on kulissia. On helpompaa vastata ”ihan tyytyväinen” kuin tunnustaa, että välinpitämättömyys ja turhautuneisuus firman osasena on kasvava tunne.