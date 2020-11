Pöllöraati: On viimein aika puhua maahanmuuton ongelmista suoraan ilman rasismia – "Nyt on se hetki, mitä on varottu 15 vuotta"

7:50

Videolla Pöllöraadin jäsenet puivat, miksi maahanmuutosta puhutaan nyt suoraan vuosien kiertelyn ja kaartelun jälkeen.