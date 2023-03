"Voi kysyä, onko tämä Suomen etu" – Pöllöraati pui perussuomalaisten kulttuuripuheita ja pääministerin irtiottoa hävittäjistä

Tähän mennessä Puola ja Slovakia ovat ilmoittaneet toimittavansa MIG-29 -hävittäjiä Ukrainalle. Maa on myös lähettänyt Suomelle ja Yhdysvalloille pyynnön Suomen Hornet-hävittäjien luovuttamista koskevista keskusteluista.

Koneiden luovuttaminen ei ole herättänyt innostusta ylimmässä valtiojohdossa. Ajatuksen on tyrmännyt muun muassa puolustusministeri Antti Kaikkonen, joka muistutti Hornetien merkityksestä Suomen omalle puolustukselle. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi puolestaan MTV:n Asian ytimessä -ohjelmassa, että hän ei tule olemaan mukana missään sellaisessa, joka vaarantaa Suomen puolustuskykyä. Keskustelua aiheesta presidentti ei kuitenkaan tyrmännyt.

– Horneteja ei missään nimessä voi nyt luovuttaa edes teoriassa. Se on toisen hallituksen asia. Millä mandaatilla pääministeri käy keskusteluja tulevien vuosien ratkaisuista ja motiiveja voi vain arvailla, Yläjärvi sanoo.

"Marin tottunut pelaamaan isompaa kansainvälistä peliä"

Jouni Kemppainen katsoo, että Marin on viime aikoina tottunut pelaamaan isompaa kansainvälistä peliä. Kotimaassa on tiedossa pienempiä mittelöitä, jotka eivät näytä sytyttävän samalla tavalla. Ehkä pääministeri haluaakin profiloitua alueella, jossa on tullut myös onnistumisia.