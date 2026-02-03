Eduskunnan puhemiehenä jatkaa perussuomalaisten Jussi Halla-aho.
Hän sai eduskunnan täysistunnossa pidetyssä suljetussa lippuäänestyksessä 116 ääntä.
Halla-ahon äänimäärä lisääntyi viimevuotisesta äänestyksestä, jolloin hän sai 105 ääntä.
Eduskunnan ensimmäisenä varapuhemiehenä jatkaa Paula Risikko (kok.), joka sai 161 ääntä.
Eduskunnan toisena varapuhemiehenä jatkaa Tarja Filatov (sd.), joka sai 132 ääntä.
Vakiintuneen käytännön mukaan puhemiehen paikka kuuluu yleensä toiseksi suurimman hallituspuolueen eli tällä hetkellä perussuomalaisten edustajalle.