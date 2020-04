Poliisitarkastaja kehuu suurinta osaa ihmisistä, joka on ymmärtänyt pysyä kotona – pääkaupunkiseudulla ei suuria joukkokokoontumisia

Poliisi on joutunut pääsiäisviikonloppuna hajottamaan jopa sadan nuoren joukkokokoontumisia Porissa. Myös ainakin Pohjanmaalla nuoria on ollut koolla selvästi sallittua enemmän. Julkiset kokoontumiset on koko maassa rajoitettu kymmeneen ihmiseen koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi 13. toukokuuta saakka. Myös tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla on neuvottu välttämään.