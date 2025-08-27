Poliisilta pelottava havainto idästä: "Olen huolissani"

27082025 Liikenneturma LK
Kulunut kesä on ollut surullinen tien päällä Itä-Suomen poliisin näkökulmasta.Str / Lehtikuva
Julkaistu 27.08.2025 09:06
Toimittajan kuva
Seppo Haaparanta

seppo.haaparanta@mtv.fi

Nuorten kuskien liikennekäyttäytyminen on muuttunut selvästi aiempaa vaarallisemmaksi Itä-Suomessa.

Itä-Suomessa todettiin tammi–heinäkuun aikana yli 50 prosenttia enemmän alle 25-vuotiaiden törkeitä tieliikenneturvallisuuden vaarantamisia kuin vastaavana aikana vuosi sitten, kertoo Itä-Suomen poliisilaitos.

Tänä vuonna nuorten törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia on tullut poliisin tietoon jo 184, kun viime vuonna samaan aikaan vastaava luku oli 121.

Tilastojen perusteella erityisesti kesä näkyy Itä-Suomen tilastoissa korkeana piikkinä. Tämän vuoden alle 25-vuotiaiden törkeistä liikenteen vaarantamisista reilusti yli puolet, 121 kappaletta, tapahtui kesäaikaan eli touko-heinäkuun aikana.

Kaiken ikäiset kuljettajat huomioiden kasvua törkeissä vaarantamisissa oli Itä-Suomessa hieman yli 30 prosenttia.

TIlastopiikki erottuu valtakunnallisesti, sillä koko maata tarkastellessa nuorten törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset olivat kesällä pienessä laskussa.

Poikkeuksellinen määrä kuolleita

Itä-Suomen liikenteessä on alkuvuoden aikana myös kuollut poikkeuksellisen suuri määrä tielläliikkujia, kertoo poliisi. 

Tammi–heinäkuun aikana Itä-Suomessa menehtyi liikenteessä seitsemäntoista henkilöä, mikä on noin kolmannes enemmän edellisten vuosien vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Poliisin mukaan silmiinpistävää on, että onnettomuuksissa, joissa kuljettaja on ollut alle 25-vuotias, on tänä vuonna menehtynyt enemmän matkustajia kuin kuljettajia. 

Onnettomuuksissa, joissa kuljettaja on yli 25-vuotias, menehtyy ajoneuvon kuljettajia moninkertainen määrä matkustajiin verrattuna.

Asenteissa korjattavaa

Ylikomisario Petri Pahkinin mukaan nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden vaarantamisten kasvulla ja liikenteessä kuolleiden määrän kasvulla saattaa olla yhteys. Kyse on hänen mukaan piittaamattomuudesta.

– Tilastoista emme näe koko totuutta, mutta on mahdollista, että nuorten kuljettajien piittaamattomuus omasta ja muiden turvallisuudesta on selittävänä tekijänä liikennekuolemien ja liikenneonnettomuuksia kasvuun Itä-Suomessa.

– Olen huolissani asenteesta, joka osalla nuoria kuljettajia on, niin omaa kuin muiden tienkäyttäjien turvallisuutta kohtaan, sanoo Pahkin tiedotteessa. 

Yhteensä poliisi valvoi liikennettä Itä-Suomessa tammi-heinäkuun aikana noin 33 500 tuntia.

