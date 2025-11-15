Poliisilla oli illalla Tampereella tehtävä, jossa useampi poliisipartio seurasi pakenevaa henkilöauton kuljettajaa.
Poliisi kertoo havainneensa iltayhdeksän jälkeen Tampereen keskustassa Tiiliruukinkadulla ylinopeutta ajavan henkilöauton.
Auton kuljettaja ei totellut poliisin pysäytysvalolla ja äänimerkillä antamaa pysähtymiskäskyä, vaan kiihdytti nopeuttaan pyrkien pakenemaan poliisia.
Tehtävälle liittyi useita poliisipartioita. Poliisi kertoo, että pakenevaa henkilöautoa seurattiin keskustan ja Kalevan alueelta Rantatunneliin, jossa vaarallisesti etenevä ajoneuvo saatiin pysäytettyä.
Ajoneuvon kuljettaja otettiin kiinni ja häntä epäillään muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
Tapahtuminen seurauksena Rantatunnelin länteen menevät kaistat jouduttiin sulkemaan hetkeksi. Tapahtumassa vältyttiin henkilövahingoilta.