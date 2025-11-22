Jäätyneet tienpinnat ovat houkuttaneet osaa etenkin nuorista autoista kokeilemaan autojensa kääntymisominaisuuksia. Pieksämäellä varomaton heittelehtiminen johti matkustajan loukkaantumiseen.

Poliisi kertoo tiedotteessaan törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta hieman yhden jälkeen lauantain vastaisena yönä Pieksämäellä. Poliisipartio ajoi sattumalta onnettomuuspaikalle Keskuskadulle Kalevalankadun risteykseen kello 1.22.

Poliisi päätteli jälkien perusteella, että keskustaa kohti tullut takavetoinen henkilöauto oli heittelehtinyt koko nelikaistaisen tien läpi sivuluisussa ja törmännyt liikennevalotolppaan, liikenteenjakajaan ja lopulta kahteen puuhun oikealta kyljeltään. Turmapaikalle jääneen auton oikea kylki oli vaurioitunut pahasti.

Mutta vielä paljon pahemmin olisi voinut käydä auton kyydissä olleille. Törmäyksessä auton oikealla takapenkillä ollut matkustaja oli nimittäin sinkoutunut autosta ulos ja jäänyt maahan makaamaan. Nuori selvisi kuitenkin vähillä vammoilla.

Auton juuri täysi-ikäistynyttä kuljettajaa ei epäillä rattijuopumuksesta. Hänet määrättiin kuitenkin väliaikaiseen ajokieltoon törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen ja vammantuottamusepäilyn takia.