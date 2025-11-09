Oulun poliisi tutkii liikennerikosta, jonka yhteydessä poliisipartiota paennut kuljettaja törmäsi poliisiautoon.

Poliisille tuli lauantaina puoli yhdeksän aikaan illalla ilmoitus päihtyneen oloisesta henkilöauton kuljettajasta Oulun Kiimingissä.

Tehtävälle matkalla ollut poliisipartio havaitsi kyseisen auton Kiimingissä huoltoaseman pysäköintialueella. Kuljettaja lähti ajamaan partiota pakoon, ja törmäsi poistuessaan poliisiauton kylkeen.

Törmäyksen jälkeen kuljettaja poistui autollaan paikalta, ja lähti ajamaan Kuusamontietä kohti Oulua. Partio lähti seuraamaan autoa.

Poliisi kertoo kuljettajan ajaneen Kuusamontiellä päin punaisia, ja ohittaneen sen jälkeen vielä linja-auton vastaantulevasta liikenteestä piittaamatta.

Lopulta henkilö pysäytti autonsa tien laitaan ja hänet otettiin kiinni poliisin toimesta.

Kuljettaja puhalsi alkometriin törkeän rattijuopumuksen rajan ylittävän lukeman. Lisäksi hänen epäillään olleen myös huumausaineen vaikutuksen alaisena.

Kuljettajalle tai poliiseille ei tullut vammoja törmäyksen johdosta.