Viisikymppinen mies tuomittiin taposta ja hautarauhan rikkomisesta Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.

Keski-ikäinen mies syyllistyi tappoon ja hautarauhan rikkomiseen, kun hän hakkasi toisen miehen kuoliaaksi vasaralla ja kätki ruumiin halkoliiteriin. Näin katsoo Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomiossaan.

Rikokset tapahtuivat Joensuussa viime vuoden syyskuussa. Mies surmasi uhrinsa lyömällä tätä isolla ja painavalla pajavasaralla useita kertoja päähän.

Syyttäjän mukaan mies oli suuttunut asuinrakennuksen yhteisissä tiloissa oleskelleelle uhrille ja alkanut hakata tätä vasaralla. Iskut johtivat nopeasti uhrin tajuttomuuteen ja kuolemaan.

Tämän jälkeen mies raahasi uhrin ruumiin ensin piiloon suihkutilaan ja sitten portaita alas varastotilaan mattojen alle. Lopulta mies piilotti ruumiin halkoliiteriin maa- ja puuaineksen sekaan makuupussin ja viltin alle. Poliisi löysi ruumiin halkoliiteristä runsas viikko myöhemmin.

Mies myönsi aiheuttaneensa uhrin kuoleman syyttäjän kuvaamalla tavalla. Hän kuitenkin kiisti teon olleen erityisen raaka tai julma. Mies sanoi toimineensa pikaistuksissaan, kun uhri oli kieltäytynyt poistumasta paikalta. Mies oli tekoaikaan voimakkaasti päihtynyt.

Tekijä oli syyntakeinen

Käräjäoikeus katsoi jo helmikuussa välituomiossa, että mies toimi syytteessä kuvatulla tavalla. Samalla mies määrättiin mielentilatutkimukseen.

Tuoreessa tuomiossa kerrotaan, että mielentilatutkimuksen perusteella mies oli tekoaikaan syyntakeinen eli hän ymmärsi tekonsa.

Syyttäjä vaati miehelle elinkautista murhasta. Oikeus kuitenkin katsoi, ettei tekoa ole pidettävä erityisen raa'alla tai julmalla tavalla tehtynä. Oikeuden mukaan kyseessä oli tappo.

Antti Ilari Karreinen, 50, tuomittiin taposta ja hautarauhan rikkomisesta 10 vuoden ja 7 kuukauden vankeuteen.

Käräjäoikeuden tuomio julistettiin istunnossa maanantaina. Oikeus toimitti kirjallisen tuomion STT:lle keskiviikkona.