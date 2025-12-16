Poliisipartio ryhtyi etsimään miestä ja hetken kuluttua poliisille ilmoitettiin uudestaan samasta miehestä, tällä kertaa Kuusankosken kirjaston luota. Poliisin etsiessä miestä partio sai tietää, että mies oli kaatanut polkupyörällä kulkeneen naisen ja anastanut häneltä polkupyörän.

Mies oli liikkeellä ilman paitaa ja hänellä oli käsissään verta.

Tämän jälkeen hän rikkoi kerrostalon rappukäytävän lasioven ja siirtyi sisälle rakennukseen. Poliisipartio löysi miehen rappukäytävästä ja joutui käyttämään voimakeinoja, jotta mies saatiin turvallisesti poliisin mukaan.