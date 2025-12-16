Poliisi sai useamman ilmoituksen miehestä, joka käyttäytyi sekavasti Kouvolan Kuusankoskella.
Poliisi kertoo saaneensa perjantaina 12. joulukuuta noin kello 17.20 ilmoituksen, jonka mukaan Kuusankoskella sijaitsevassa ravintolassa ja sen pihapiirissä kuljeskeli sekavasti käyttäytynyt mies.
Mies oli liikkeellä ilman paitaa ja hänellä oli käsissään verta.
Poliisipartio ryhtyi etsimään miestä ja hetken kuluttua poliisille ilmoitettiin uudestaan samasta miehestä, tällä kertaa Kuusankosken kirjaston luota. Poliisin etsiessä miestä partio sai tietää, että mies oli kaatanut polkupyörällä kulkeneen naisen ja anastanut häneltä polkupyörän.