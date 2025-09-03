Poliisihallitus puuttui somevaikuttajien rahapelimarkkinointiin

Poliisihallitus puuttui sosiaalisen median rahapelimarkkinointiinShutterstock
Julkaistu 24 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Poliisihallitus asetti vaikuttajille 30 000 euron uhkasakot.

Poliisihallitus on puuttunut sosiaalisen median vaikuttajien lainvastaiseen rahapelien markkinointiin. Poliisin tiedotteessa kerrotaan, että poliisihallitus on kieltänyt kahden eri vaikuttajan rahapelien markkinoinnin, joka on ollut arpajaislain vastaista.

Poliisihallituksessa arvioidaan, että vaikuttajilla on suuret taloudelliset intressit jatkaa rahapelin markkinointia. Tämän takia poliisihallitus on asettanut 30 000 euron uhkasakot toiminnan jatkamisesta.

Toinen kieltopäätöksistä astui voimaan kesäkuussa, ja toisen kiellon toimeenpano keskeytetty, sillä päätökseen on haettu muutosta hallinto-oikeudesta.
 

