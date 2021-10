Poliisihallitus kielsi Eurosportia markkinoimasta rahapelejä Manner-Suomeen – tehosteeksi lätkäistiin 800 000 euron uhkasakko

Pohan mukaan Eurosportin Suomessa esitetyllä Eurosport 1 -televisiokanavalla on havaittu rahapelien markkinointia säännöllisesti, runsaasti ja jo useamman vuoden ajan. Rahapelejä on markkinoitu mainoskatkoilla.

Poliisihallituksen syyskuun puolivälissä antama kielto on voimassa kolme kuukautta, ja se astuu voimaan 30 päivän kuluttua tiedoksisaannista. Pohan mukaan Eurosport on saanut tiedon kiellosta syyskuun lopulla. Kiellon tehosteeksi Eurosportille on asetettu 800 000 euron uhkasakko.