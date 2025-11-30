Valtuuston jäsenten mukaan nyt on kysymys lähinnä siitä, kuinka irtisanominen hoidetaan käytännössä.

Kunnanjohtaja aiheutti äskettäin uuden kohun härskeillä someviesteillään.



Äskettäin toistamiseen viestittelykohun aiheuttanut Rääkkylän kunnanjohtaja Esko Rautiainen halutaan irtisanoa, kertoi Karjalainen sunnuntaina.



Karjalaisen mukaan Rääkkylän kunnanvaltuustossa valtaa pitävät keskusta ja vasemmistoliitto ovat päässeet asiasta yhteisymmärrykseen.



Karjalainen kysyi vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtajalta Asko Reitulta, ollaanko Rautiainen irtisanomassa.



– Käytännössä se siltä näyttää. Se on vielä avoinna, mikä on tie tästä eteenpäin, Reittu sanoi.



Rautiainen sai keväällä 2024 varoituksen härskistä someviestittelystään. Tuolloin kunnanhallitus linjasi, että toinen varoitus tarkoittaisi irtisanomista.

Kehui kuvaa paljaasta takapuolesta

Karjalainen uutisoi reilu viikko sitten, että Rautiainen on jatkanut viestittelyä varoituksen jälkeenkin.



Karjalaisen mukaan 65-vuotias Rautiainen on kirjoitellut Metan omistamassa Threads-viestipalvelussa naisille seksuaalissävytteisesti. Hän on esimerkiksi kehunut kuvaa paljaasta takapuolesta.



Rautiainen ei itse pidä viestittelyään asiattomana.



– Olen muuttanut somekäyttäytymistäni, ei se ole samantyyppistä kuin aiemmin. Kukaan ei viesteistä pahastu eikä niissä ole mitään alatyylistä, hän sanoi Karjalaiselle.



Rautiainen on ollut Rääkkylän kunnanjohtaja vuodesta 2022.