Poliisihallitus: Huumeiden käyttötilakokeilu voisi auttaa ehkäisemään huumeista aiheutuvia ongelmia

Huumausainelaissa on nykyisin säädetty huumeiden yleiskielto, minkä lisäksi huumeiden käyttö ja hallussapito on säädetty rangaistaviksi rikoslaissa. Poliisilla on puolestaan esitutkintavelvoite, eli jos se saa tietoonsa rikosepäilyn, on epäily tutkittava.