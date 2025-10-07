Rikoslain muutoksen toivotaan lisäävän turvallisuutta pelastusviranomaisten työssä.

Suomen poliisijärjestöjen liiton, SPJL:n johtaja Jonne Rinne ja Suomen Pelastusalan ammattilaisten, SPAL:n johtaja Pasi Jaakkola kertoivat auttajien kohtaamasta väkivallasta Huomenta Suomen lähetyksessä.

– Pelastuksen osalta tilanne ei ole hälyttävä, vielä ainakaan.

Jaakkolan mukaan tilanne Suomessa on esimerkiksi Ruotsiin verrattuna pysynyt maltillisena, mutta ensihoidon osalta tilanne on vakavampi.

– Ensihoidon osalta tilanne on paljon vakavampi. Se on käytännössä päivittäistä se väkivalta tai väkivallan uhka, jota työssään toimivat ensihoitajat päivittäin kohtaavat, Jaakkola kertoo.

Jaakkolan mukaan ensihoito kohtaa työssään yleisesti uhkailua, potkimista sekä sylkemistä. Myös ääritapauksia, kuten panttivangiksi ottamista, puukotuksia tai aseella uhkaamista tapahtuu.

Rinne kertoo, että poliisi on usein samoilla tehtävillä ensihoidon tai pelastusviranomaisten kanssa.

– Kovin kuulostaa valitettavan tutulta. Eihän väkivaltaa pidä hyväksyä, eikä sitä pidä hyväksyä, Rinne kertoo.

Rinteen mukaan ensihoito tarvitsee poliisin tukea yhä useammin turvatakseen myös oman toimintansa.

Jaakkolan mukaan Suomessa ei esimerkiksi ole laajoja alueita, joissa riski väkivallalle olisi muita alueita korkeampi. Suomen Pelastusalan ammattilaisten johtaja nostaa kuitenkin esiin yksittäisiä osoitteita tai huumeluolia, joissa olojen tiedetään olevan epävakaat.

– Sinne käytännössä aina täytyy poliisi saada mukaan. Yleensä hätäkeskus tietää nämä kohteet ennalta.

– Jos poliisia ei ole välittömästi saatavilla, voi se hidastaa itse tehtävää eli avunantoa, Jaakkola kertoo.

Lakimuutos avuksi

Rinne kertoo, että lakimuutos ei ole sidottu pelkästään julkiseen vallankäyttöön vaan myös viranomaisten kalustoa tullaan suojaamaan laajemmin jatkossa.

– Kyllä kokemukset Ruotsissa varsinkin ovat sen suuntaisia, että tässä tapauksessa hallitus ja eduskunta ovat askeleen edellä, Rinne sanoo.

Jaakkola huomauttaa, että yksissään lakimuutos ei tule juurisyytä muuttamaan, mutta se on toivottu edistysaskel.

Uuden lakiesityksen mukaan poliisi- ja hälytystoiminnan vaikeuttamisesta voisi saada jopa neljä vuotta vankeutta ja haittaamisesta sakkoa tai jopa neljä vuotta vankeutta.

Jaakkola uskoo, että lailla voi olla yleisellä tasolla myönteistä pelotevaikutusta.

Molempien liittojen johtajat kertovat, että poliisi- ja pelastusviranomaisilla on oikeus tehdä työnsä turvallisesti ja tästä tulisi jatkossa myös huolehtia aiempaa tarkemmin.