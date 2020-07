Poliisi: "Vangitsimme ulkomaalaisen miehen epäiltynä törkeästä ihmiskaupasta"

Helsingin poliisi kertoi tänään kansainvälisenä ihmiskaupan päivänä MTV Uutisille vanginneensa viikko sitten ulkomaalaisen miehen epäiltynä törkeästä ihmiskaupasta, josta rangaistus on vankeutta kahdesta kymmeneen vuotta vankeutta.

– Epäillyllä oli töissä useita hädänalaisia turvapaikanhakijoita. Meille asiasta kertomaan tulleet uhrit olivat ensin ottaneet yhteyttä auttaviin palveluihin jo viime vuoden lopulla, mutta he uskalsivat vasta keväällä tulla puhumaan poliisille, kertoo Hätönen.

Pelko estää avun hakemista

Rikosuhripäivystyksessä on tällä hetkellä 350 asiakasta, jotka ovat joutuneet ihmiskaupan tai sen kaltaisen hyväksikäytön uhriksi.

Erityisasiantuntija Pia Marttilan mukaan heistä 250 on joutunut nimenomaan työssään hyväksikäytetyksi ja sitten loput on seksuaalista hyväksikäyttöä pakkoavioliittoa tai rikolliseen toimintaan pakottamista.

– Rikoilmoituksia löytyy vuodesta 2017 eteenpäin. Tuorein on rikosilmoitus on kirjattu eilen ja meillä on aika iso massa juttuja tutkittavana, sanoo rikoskomisario Hätönen.