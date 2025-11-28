Itsenäisyyspäivän tapahtumat aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin, julkisen liikenteen reitteihin ja kevyen liikenteen kulkuun Helsingissä. Poliisi kertoo varmistavansa näkyvällä läsnäololla yleisen järjestyksen sekä turvallisuuden.

Poliisi kertoo, että Helsingissä järjestetään itsenäisyyspäivänä perinteisten juhlallisuuksien lisäksi useita mielenosoituksia. Tällä hetkellä poliisin tiedossa on kuusi mielenosoitusta.

Poliisin omien ajoneuvojen lisäksi Helsingissä on itsenäisyyspäivän viettoa valvomassa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kalustoa sekä henkilöstöä.

Poliisille ilmoitetut mielenosoitukset: Katolinen kulkue kello 11.00 alkaen, kulkue Pyhän Marian kirkolta Pyhän Henrikin katedraalille.

Marssi Suomelle kello 11.00 alkaen, kulkue Eduskuntatalolta Hietaniemen hautausmaalle.

Fixit-kansanliikkeen mielenosoituskulkue kello 14.00 alkaen, kulkue Senaatintorilta Eduskuntatalolle.

Suomi herää -mielenosoitus kello 15.00 alkaen, kulkue Rautatientorilta Eduskuntatalolle.

Mielenosoitus hallituksen leikkauspolitiikkaa vastaan kello 17.00 alkaen, reittiä ei ole vielä sovittu järjestäjän kanssa.

612-soihtukulkue kello 17.00 alkaen, kulkue Töölöntorilta Hietaniemen hautausmaalle.

Yksityisautoilua kannattaa välttää

Itsenäisyyspäivän tapahtumat ja kulkueet aiheuttavat merkittävää liikennehaittaa Helsingin keskustassa. Poliisi suosittelee välttämään turhaa yksityisautoilua kello 15–21 välisenä aikana etenkin keskustan alueella, kuten Senaatintorin, Kruununhaan, Katajanokan ja Töölön ympäristössä. Pohjoisesplanadin ja Mariankadun liikennettä rajoitetaan päivän aikana, ja ajoittain se suljetaan kokonaan.