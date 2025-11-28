Itsenäisyyspäivän tapahtumat aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin, julkisen liikenteen reitteihin ja kevyen liikenteen kulkuun Helsingissä. Poliisi kertoo varmistavansa näkyvällä läsnäololla yleisen järjestyksen sekä turvallisuuden.
Poliisi kertoo, että Helsingissä järjestetään itsenäisyyspäivänä perinteisten juhlallisuuksien lisäksi useita mielenosoituksia. Tällä hetkellä poliisin tiedossa on kuusi mielenosoitusta.
Poliisin omien ajoneuvojen lisäksi Helsingissä on itsenäisyyspäivän viettoa valvomassa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kalustoa sekä henkilöstöä.
Poliisille ilmoitetut mielenosoitukset:
Yksityisautoilua kannattaa välttää
Itsenäisyyspäivän tapahtumat ja kulkueet aiheuttavat merkittävää liikennehaittaa Helsingin keskustassa. Poliisi suosittelee välttämään turhaa yksityisautoilua kello 15–21 välisenä aikana etenkin keskustan alueella, kuten Senaatintorin, Kruununhaan, Katajanokan ja Töölön ympäristössä. Pohjoisesplanadin ja Mariankadun liikennettä rajoitetaan päivän aikana, ja ajoittain se suljetaan kokonaan.