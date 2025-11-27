Hallitus esittää MTV Uutisten tietojen mukaan Veijo Baltzarin kulttuurineuvoksen arvonimen perumista. Asiasta päättää tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Kulttuurineuvos Veijo Baltzar voi menettää arvonimensä. Asiaa käsitellään MTV Uutisten tietojen mukaan perjantaina presidentin esittelyssä.

Hallitus esittää presidentin esittelyssä, että Baltzarin kulttuurineuvoksen arvonimi perutaan. Esittelijänä asiassa toimii pääministeri Petteri Orpon (kok.) valtiosihteeri Risto Artjoki (kok.).

Baltzar sai keväällä Helsingin hovioikeudesta vuoden ja 10 kuukauden ehdottoman vankeustuomion kahdesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Päätöksen arvonimen perumisesta tekee tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Poikkeuksellinen tapaus

Presidentti Tarja Halonen nimitti Baltzarin kulttuurineuvokseksi vuonna 2011. Baltzar on pitkän linjan kirjailija ja kulttuurivaikuttaja.

Helsingin Sanomat kertoi vuonna 2019 Baltzarin houkuttelleen vuosien ajan tyttöjä ja nuoria naisia teatteriyhteisöönsä ja manipuloineen ja kontrolloineen heitä.

Lain mukaan arvonimi voidaan perua, jos sen saanut henkilö tuomitaan yli vuoden vankeusrangaistukseen.

Baltzarin tapaus on erittäin harvinainen, sillä presidentin myöntämiä arvonimiä ei ole peruttu juuri koskaan.