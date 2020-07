Pelko oleskeluluvan menetyksestä pitää hyväksikäytön uhrien suut supussa

Ilmi on Rikosuhripäivystyksen mukaan tullut myös tapauksia, joissa esimerkiksi poliisi on pitänyt työperäisen ihmiskaupan uhrin ilmoittamia maksamattomia palkkoja palkkariitana eikä ole lähtenyt selvittämään asiaa sen enempää.

Helsingissä tilannetta on Rikosuhripäivystyksen mukaan helpottanut poliisin vuoden vaihteessa perustama työperäiseen hyväksikäyttöön erikoistunut ryhmä. Ryhmän perustamisen jälkeen tutkinnat on aloitettu aiempaa tehokkaammin ja rikoksen uhreille on tiedotettu tutkinnan etenemisestä paremmin.

Uhrit pelkäävät leimaantumista

– Meillä on ollut useampia sellaisia juttuja, että ensin on yksi uskaltautunut kyselemään meiltä neuvoja, ja sitten kun hän on huomannut, ettei mitään käynytkään, niin hän on tuonut mukaan kavereita. Heitä on loppujen lopuksi saattanut olla samasta paikasta kymmenenkin ihmistä, Marttila kertoo.