Poliisi tutkii ruokalähettipalveluihin liittyvää epäiltyä ihmiskauppaa: "Uhrit on saatu maksamaan huomattavia summia"

– Esitutkinta tässä jutussa on loppusuoralla. Siinä on kyse maahan houkuttelemisesta yhtiön toimintaan. Uhrit on saatu maksamaan huomattavia summia, heille on järjestetty maahantulo, jonka jälkeen todellisuus on ollut sitä, että he ovat tehneet palkatta ruokalähettipalveluita suhteellisen pitkän ajan, rikostarkastaja Sari Malinen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo Rikospaikan haastattelussa.