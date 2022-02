"Suomalaisella unelmalla" on kallis hintalappu – ihmiskaupasta Närpiössä epäilty pariskunta muuttui hyväksikäytetystä riistäjäksi

Länsi-Suomessa sijaitseva piskuinen ja pääosin ruotsinkielinen kaupunki Närpiö on ollut tänään mediahuomion kohteena.

Närpiö on tunnettu herruudestaan kasviviljelyn saralla, sillä paikkakunnalla kasvatetaan merkittävä osuus kotimaisista tomaateista.

Nyt mediahuomio ei kuitenkaan kohdistu tomaatteihin. Kaupungin yllä on synkkä varjo, sillä paikallisesti tunnettu pariskunta vangittiin vuosia jatkuneista raskaista rikoksista epäiltynä.

Rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Pekka Hätösen mukaan kyseessä on laaja kokonaisuus, joka siirtyi osittain viime vuoden puolella Pohjanmaan poliisin virka-apupyynnön myötä myös poliisin valtakunnallisen ihmiskaupparikosten tutkintaryhmän pöydälle.

– Ensimmäinen rikosilmoitus tuli loppuvuodesta 2019, mutta varsinainen uhrien maassa oleskelu on alkanut vuoden 2017 alkupuolella, Hätönen kertaa tapahtumia laajaa ihmiskauppakokonaisuutta.

Todisteita kerättiin pitkään ennen kiinniottoja

Epäiltyjä kaikkiaan viisi

Epäiltynä Närpiön ihmiskauppatapauksessa on kaikkiaan viisi ihmistä, jotka linkittyvät toisiinsa rahaliikenteen ja siten epäiltyjen talousrikosten osalta.

Hyväksikäyttäjät itsekin hyväksikäytön uhreja

Vietnamista kotoisin oleva nuorehko yrittäjäpariskunta on asunut Suomessa pitkään. Heidät tunnetaan Närpiössä ravintola- ja elintarvikeyrityksistään.

Nyt he ovat epäiltyinä vuosia kestäneestä törkeästä kiskonnasta, jonka uhreina epäillään olevan noin 50 ihmistä. Vuosiin on mahtunut rahankiskontaa, uhkailua, manipulointia ja tiukkaa kontrollia.

Se, mikä pariskuntaan kohdistuvasta ihmiskauppatutkinnasta tekee entistäkin hätkähdyttävämmän, on, että he olivat itsekin ihmiskaupan uhreja vuosia sitten sitten.

– Poliisissa on tunnistettu ilmiö, jossa aiemmat hyväksikäytetyt rupeavat itse hyväksikäyttämään muita.

Yleisellä tasolla Hätösen mukaan hyväksikäytetty voi ikään kuin kostaa pahan, jonka on itse joutunut aiemmin kokemaan, kenties jopa korkojen kera.

– On uskoteltu ja osittain jälkikäteen myös painostettu, että on jääty velkaa näitä niin kutsuttuja kynnysrahoja ja sitä kautta on suoritettu kiskontaa, Hätönen kertaa.