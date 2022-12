Kauneusalan yritystä koskeva esitutkinta valmistumassa: ihmiskauppaa, veropetos – Yrittäjä laittoi palkkioita omaan taskuun

Räikeä huijaus palkoissa

Uhrit eivät kuitenkaan ole saaneet kuukausipalkkaa koko päivän työskentelystä, vaan heille on maksettu vain toteutuneista asiakaskäynneistä. Maksetut käteispalkat ovat olleet noin 30 prosenttia asiakkaan maksamasta summasta. Poliisi epäilee, että summasta on lisäksi vähennetty arvonlisävero, jolloin saatu palkka on ollut vieläkin pienempi.