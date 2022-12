KRP epäilee nyt kahta marja-yritystä ihmiskaupasta – poliisi takavarikoi Thaimaassa tehdyssä kotietsinnässä tutkinnan kannalta olennaista materiaalia

– Epäiltyinä on yhteensä puolenkymmentä henkilöä, tutkinnanjohtaja Teemu Mäntyniemi kertoo MTV Uutisille.

Mäntyniemi ei kommentoi tarkemmin, mistä yrityksestä on kyse. Poliisi tutkii tapausta törkeänä ihmiskauppana, mutta tutkinnassa selvitetään myös mahdollisia muita rikosnimikkeitä.

Aiemmin on ollut tiedossa, että törkeästä ihmiskaupasta epäillään Polarican entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa sekä Polaricalle thaimaalaisia marjanpoimijoita rekrytoinutta thaimaalaisyrittäjää.

Poliisi on nyt vapauttanut Kriston tutkintavankeudesta. Hän on silti yhä epäiltynä asiassa. Thaimaalaisyrittäjä on edelleen vangittuna.