MTV Närpiössä: Vietnamilaispariskunta vangittu epäiltynä ihmiskaupasta – uhreina kymmeniä kasvihuoneilla työskennelleitä vietnamilaisia

MTV:n Asian ytimessä -ohjelman saamien tietojen mukaan huhuja on liikkunut pitkään ja Närpiössä ollaan helpottuneita, kun asia tuli päivänvaloon.

Poliisi on saanut runsaasti vihjeitä tapahtumista ja myös muutama hyväksikäytön uhri on uskaltanut puhua poliisille kokemastaan.

– Uhrit eivät usein tajua tulleensa hyväksikäytetyiksi tai he eivät halua myöntää tapahtunutta. He haluavat uskoa, että kyllä kaikki kuitenkin kannatti, sanoo rikoskomisario Pekka Hätönen, joka on tutkinnanjohtaja poliisin valtakunnallisessa ihmiskaupparikosten tutkintaryhmässä.

Poliisi selvittelee muutaman kasvihuoneyrittäjän osallisuutta tapahtumiin. Hyväksikäytön kohteena on arvioitu olleen muutamia kymmeniä vietnamilaisia kasvihuoneilla työskennelleitä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tapahtumien on arvioitu alkaneen jo viisi vuotta sitten.

– Meillä on kertomus ja näyttöä siitä, että uhrien asumista ja työskentelyä on kontrolloitu sen jälkeen, kun he on tulleet Suomeen. Samalla selvitetään kahden pääepäillyn mahdollisia väärinkäytöksiä verorikosepäilyjä tai muita rikosepäilyjä, kertoo Hätönen.

Suurin osa rikoksista jää piiloon

Pohjanmaalla on paljastunut poikkeuksellisen paljon matalapalkkaisilla aloilla työskenteleviin ulkomaisiin työntekijöihin kohdistuneita rikoksia.

Länsirannikolla onkin käynnissä toistakymmentä poliisitutkintaa, joissa epäillään ihmiskauppaa tai kiskonnantapaista työsyrjintää.

Poliisin arvion mukaan suurin osa rikoksista jää kuitenkin piiloon, joten tosi asiassa rikoksen uhreja on Suomessa useita tuhansia.

– Poliisille ilmoitetaan 150-200 rikosta vuodessa ja monessa on useampi henkilö liitännäisenä.

– Jos oletetaan varovaisesti, että kymmenen prosenttia rikoksista ilmoitetaan, se tarkoittaa useampaa tuhatta hyväksikäytön kohteena olevaa henkilöä, jotka eivät saa viranomaisilta apua eikä heidän asiaansa tutkita, rikoskomisario Hätönen harmittelee.

Sama ilmiö on todettu myös Närpiössä.

– Huonoimmistakaan olosuhteista ei haluta valittaa eikä niistä ei tehdä juttuja. Vietnamilaisten yhteisö on suljettu ja siellä on omat portinvartijat, kertoo rikoskomisario Sami Isoniemi Pohjanmaan poliisilaitoksesta.

Poliisi on vanginnut paikkakunnalla tunnetun yrittäjänäkin toimivan vietnamilaispariskunnan, mutta epäiltynä on kaikkiaan viisi muutakin ihmistä. Yksi heistä on vielä tavoittamattomissa ulkomailla.

Rikostutkinnasta kertoi ensimmäisenä Hufvudstadsbladet.