Hyvinvointialan ketju epäiltynä ihmiskaupasta: Työntekijälle maksettiin vuodessa 3 500 euroa ympäripyöreistä päivistä – päättäjät vangittu

– Heillä on ollut huonot työolot ja palkkaa on maksettu merkittävän vähän tehdyn työn määrään nähden. Lisäksi selvitetään heidän asumisolosuhteitaan, jotka ovat ainakin alustavan arvion mukaan olleet kurjat, rikostarkastaja Hätönen kertoo.

Kahden kerroksen väkeä

Poliisin mukaan kaikkien ketjun työntekijöiden ei epäillä joutuneen ihmiskaupan uhriksi, vaan rikosepäilyt liittyvät nimenomaisesti Kiinasta rekrytoituihin työntekijöihin, joita on poliisin käsityksen mukaan viisi.

– Meidän havaintojen mukaan yrityksellä on ollut kahden tyyppisiä työntekijöitä. Toisten palkanmaksu on ollut täysin avointa ja työsopimuksen mukaista. Heidän työolonsa ovat olleet huomattavasti paremmat. Toisella puolella ovat nämä Kiinasta rekrytoidut henkilöt.

– He kokevat, ettei tässä ole mitään väärää, vaikka he ovat kaiken ajan työnantajansa käytettävissä ja palkka tulee vain siitä, kun on asiakas edessä.