Suomalainen paljasti epäillyn ihmiskauppavyyhdin – ruokalähetit työskentelivät palkatta jopa kellon ympäri

Malinen kertoo MTV Uutisille, että tällainen toimintatapa on valitettavan yleinen ihmiskaupparikoksissa. Hyväksikäytetty henkilö naamioidaan yrittäjäksi, jolloin tämän huomattava työmäärä on selitettävissä vapaaehtoisella yritystoiminnalla.

Työskentelivät pakkotyömäisissä olosuhteissa

Poliisin mukaan uhrien olosuhteet ovat olleet pakkotyön kaltaiset.



– Asianomistajat on saatu työskentelemään yrittäjinä ruokalähettitehtävissä joka päivä aamupäivästä iltaan, noin 11–12-tuntisia päiviä, ilman palkkaa tai muuta korvausta. Tämän lisäksi rikoksesta epäilty henkilö on hallinnut asianomistajien pankkitilejä, tiedotteessa sanotaan.



Poliisin mukaan rikoksissa hyväksikäytettiin uhrien riippuvaista asemaa ja kielitaidottomuutta.



– Asianomistajat ovat lisäksi joutuneet maksamaan rikoksesta epäillylle erinäisiä maksuja ja he ovat olleet toimeentulostaan ja asumisestaan täysin riippuvaisia rikoksesta epäillystä. He ovat olleet riippuvaisia myös rikoksesta epäillyn heille antamista tiedoista ja tuesta koskien Suomessa elämistä.



Uhreille aiheutui poliisin mukaan reilun vuoden aikana noin 45 000 euron taloudellinen vahinko.