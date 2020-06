Madeleine McCannin tapaukseen yhdistetty uusi epäilty on pedofiili ja huumerikollinen – saksalaisviranomaiset antoivat myös tuntomerkit

Kerroimme aiemmin, että Yli 13 vuotta kateissa olleen Madeleine McCannin katoamistapauksessa on tapahtunut uusi käänne, kun viranomaiset kertoivat epäilevänsä 43-vuotiaan saksalaisvangin liittyvän tapaukseen. Nyt saksalaisviranomaisilta tihkuu lisää tietoa tapauksesta.

Pedofiili ja huumerikollinen

Saksalaisviranomaiset kertovat, että epäilty on pedofiili, jolla on taustallaan tuomioita seksuaalirikoksista ja huumebisneksestä.

Tuntomerkit annettiin

Miehen ulkonäöstä kerrotaan, että hän on valkoihoinen mies, joka näyttää ikäistään nuoremmalta. McCannin katoamisen aikaan hän on ollut 30-vuotias, mutta hän on todennäköisesti näyttänyt noin 25-vuotiaalta.