Madeleine McCannin katoamisesta epäiltyä on tutkittu jo vuosia: "Olemme löytäneet monia palapelin osia"

Madeleine McCannin katoamistapauksesta on jälleen paljastunut uutta tietoa.

Saksalaissyyttäjän mukaan pääepäiltyä Christian Brückneriä on tutkittu jo neljän vuoden ajan. Uudesta pääepäillystä kerrottiin julkisuuteen vuosi takaperin.

"Meillä ei ole aikarajaa"

Madeleine McCannin tapausta on enemmän tai vähemmän aktiivisesti tutkittu nyt jo reilu vuosikymmen.

Syyttäjä on aiemmin todennut, että kyse on murhatutkimuksesta. Viranomaisilla on väitetysti todisteita siitä, että Madeleine kuoli Portugalissa.