Kahta 16-vuotiasta epäillään 19-vuotiaan naisen taposta Helsingissä – Poliisi: "Ei millään tavalla tavanomainen tapaus"

Kuolema selvisi maaliskuussa, vangitsemiset viime viikolla

Poliisi: Osapuolet tiesivät toisensa

"Hyvin erikoinen yhdistelmä"

Lindholm kertoo, että tapaus on hyvin tavanomaisuudesta poikkeava. Se, että uhri on 19-vuotias nainen on itsessään epätavallista, saati se, että epäilynä on kaksi alaikäistä.