"Turvapostia lastensuojelusta": Uusi härski huijausviesti leviää, jopa 100 000 euron menetykset

Lastensuojeluun viittaavien huijaustekstiviestien uhreiksi joutuneet ovat menettäneet jopa 100 000 euroa.

– Teille on saapunut turvapostia pirkanmaan lastensuojelusta, lukee muun muassa yhdessä huijausviesteistä.

Traficomin mukaan huijatuksi on tullut yksittäisiä organisaatioita, joiden rahalliset menetykset ovat vaihdelleet tuhansista euroista aina sataan tuhanteen euroon saakka.

Tekstiviestit voivat vaikuttaa aidoilta, mutta niiden tarkoituksena on saada vastaanottaja huolestumaan ja avaamaan haitallisia liitteitä tai linkkejä. Huijauksessa on yritetty varastaa uhrin verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

– Rikolliset käyttävät nyt hyväkseen erittäin arkaluontoista aihetta - lastensuojelua. Tällaisilla viesteillä pyritään luomaan epävarmuutta ja painetta, jotta vastaanottaja toimisi harkitsemattomasti ja klikkaisi vaarallisia linkkejä. Jos viestin aitoudesta jää epäilys, varmin tapa on tarkistaa asia suoraan lähettäjäorganisaatiosta, muistuttaa Traficomin tietoturva-asiantuntija Miiro Pyysing.