Poliisi selvitti, mitä poliisiampumisesta epäillyt veljekset tekivät Suomessa: Elivät lainarahalla, yrittivät ostaa panssarimersun ja googlailivat aseita – kertoivat vihaavansa poliiseja

Majoittuivat sukulaisen luona ja kertoivat vihaavansa poliisia

Majoituksen tarjonnutta henkilöä ei ole kuulusteltu esitutkinnassa, sillä hänellä on lähisukulaisena oikeus kieltäytyä todistamasta veljeksiä vastaan. Sen sijaan toinen samaan sukulaisperheeseen kuulunut henkilö on esitutkintamateriaalin perusteella kertonut, että veljekset olivat aikoneet etsiä muuta majoitusta ja viipyä kylässä vain muutaman päivän ajan.

Henkilön mukaan veljekset olivat sen sijaan olleet kiinnostuneita taustoistaan ja olleet vanhoista valokuvista. Poliisin esitutkinnassa kerrotaan tähän liittyen, että veljeksillä on samankaltaiset tatuoinnit, joissa esiintyy sama sana. Esitutkintamateriaalista on kuitenkin salattu, mistä sanasta on kyse.