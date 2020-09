Ryöstäjä painoi aseen poliisimiehen ohimolle ja hoki "TAPAN SINUT" – vanhempi konstaapeli kertoi omin sanoin, miten joutui Porvoon poliisiampujien ansaan

Tehtävä tuntui niin normaalilta, ettei siihen tarvinnut valmistua erikoisemmin. Riitti, että partio menee paikalle ja katsoo paikan päällä mikä tilanne on. Teollisuusalue oli partiolle tuttu. Aiemmat murtokeikat paikalla eivät ole olleet tavanomaisesta poikkeavia.

Ilmoitus "narkista" oli harhautus

– Näin kuitenkin kuskin puoleisesta sivuikkunasta kaksi mieshenkilöä viereisellä tontilla ja he lähtivät sieltä kävelemään meitä kohti. (Ylikonstaapelin nimi) sanoi vielä, että "noilta "ei kannattaisi mitään viedä tai vastaavaa tarkoittaen miesten ulkonäköä/kokoa. Mitään aseita en nähnyt miehillä siinä vaiheessa olevan ainakaan esillä.

Partiokaveri pääsi pakoon pusikkoon

"TAPAN SINUT"

– Minä yritin rauhoittaa miehiä sanoamalla "rauhoittukaa, rauhoittukaa teidän ei tarvitse tappaa minua". Henkilö jolla oli ase sanoi moneen kertaan tilanteessa, että mä "TAPAN SINUT". Tilanne kiristyi koko ajan ja mietin yritänkö ottaa aseesta kiinni vai en, mutta tilanne oli niin vaikea, että sitä en tehnyt. Tilanteen aikana yritin kumartua etuviistoon, mutta minut vedettiin aina takaisin pystyyn "kilveksi". En osaa tarkkaan sanoa kuinka he pitivät minusta kiinni, mutta kuitenkin sen verran, että tunsin olevani heidän "hallussa".

"Tulen kuolemaan tässä tilanteessa"

– En nähnyt mihin luoti meni. Minulta meni kuulo joksikin aikaan laukauksen seurauksena ja tunsin aseen paineaallon oikealla puolellani. Tämä todisti, että kyseessä oli oikea ase ja tilanne kiristyi koko ajan ja alkoi näyttää, että he oikeasti tappavat minut.

Kuulon menettämisen vuoksi vanhempi konstaapeli ei osannut sanoa, ammuttiinko yksi vai useampi laukaus. Laukauksen jälkeen hän kertoo menneensä enemmän kyyryyn, jolloin hänet vedettiin ylös. Silloin myös asemies yritti ottaa haltuunsa vanhemman konstaapelin vyöllä olleen virka-aseen sanoen: "ANNA SUN ASE TAI ME TAPETAAN SUT".

– Tilanne hieman rauhoittui siinä vaiheessa ja he ensimmäisen kerran kuuntelivat mitä minä sanoin heille. ja veti aseen kotelosta. Sen jälkeen tiesin, että molemmilla on aseet varmuudella. Sitten sanottiin, että "aseet autosta".

– He sanoivat, että haluavat aseet autosta tarkoittamatta mitään tiettyä asetta, kuitenkin heillä oli jokin tieto, että autossa voisi olla aseita. Samalla minulle taas toistettiin, että he tappavat minut elleivät saa aseita. Sanoin muistaakseni, että auto on lukossa ja minulla ei ole avaimia. Oletin näin olevan, koska aina paikalle saapumisen jälkeen ovet laitetaan lukkoon. Viimeistään tässä tilanteessa minulle tuli tunne, että tulen kuolemaan tässä tilanteessa.