Kahta miestä ammuttiin jalkaan kirkon edustalla Helsingin Kontulassa – tämä kaikki tapauksesta tiedetään nyt

Välienselvittely kärjistyi väkivallaksi

Tapauksen tutkinnanjohtaja kertoo MTV Uutisille, että poliisi on puhutuksin ja kuulusteluin saanut ”vähän selkoa” tapahtumista. Kyseessä tiedetään olleen jonkinlainen välienselvittely.

– On vielä jäänyt vähän epäselväksi, mikä se perimmäinen syy on ollut. Selkeä välienselvittely ja kohtaaminen, joka on eskaloitunut siihen, että toinen osapuoli ampui kahta henkilöä ampuma-aseella, poliisi kertoo.