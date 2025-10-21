Entinen NFL-huippupelaaja Doug Martin, 36, on kuollut pidätyksensä jälkeen.
Kahdesti amerikkalaisen jalkapallon huippusarja NFL:n tähdistöottelu Pro Bowliin urallaan valittu yhdysvaltalainen Doug Martin menehtyi lauantaiaamuna poliisin huostassa Kalifornian Oaklandissa.
Oaklandin poliisi oli saanut lauantaina kello 4.15 ilmoituksen asuntomurrosta ja kohtasi Martinin, joka oli poliisin mukaan osallistunut murtoon.
– Kun poliisit yrittivät pidättää häntä, tapahtui lyhyt kamppailu. Martin menetti tajuntansa sen jälkeen, kun hänet oli saatu pidätettyä, Oaklandin poliisilaitos kertoi muun muassa ESPN:n mukaan.
Ensihoitajat saapuivat paikalle, hoitivat Martinia ja kuljettivat miehen sairaalaan, jossa hän myöhemmin kuoli.
Urheiluagentuurifirma Athletes First, jota Martin urallaan edusti, kertoi miehen kärsineen mielenterveysongelmista, jotka vaikuttivat syvästi miehen elämään.
Doug Martin pelasi NFL:ssä Tampa Bay Buccaneersissa kausina 2012–17 ja Oakland Raidersissa 2018. Kahden tähdistöotteluvalintansa lisäksi keskushyökkääjä nimettiin pelipaikkojen parhaiden All-Pro-joukkueeseen vuonna 2015.