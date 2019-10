Ohikulkijan huumelöytö käynnisti valtavan tutkinnan Suomessa – viranomaiset takavarikoivat kiloittain huumeita ja raskaita aseita

Esitutkinnan mukaan pääepäillyt ovat tuoneet Suomeen suuria määriä yli kymmentä eri huumausainetta, kuten amfetamiinia, ekstaasia, MDMA:ta ja kokaiinia. Amfetamiinia on tuotu Suomeen 86–112 kilogrammaa, ekstaasipillereitä 42 000–80 000 kappaletta, MDMA:ta 11–26 kilogrammaa ja kokaiinia 500 grammaa.

Laaja huumevyyhti osa isompaa kokonaisuutta

Tutkinta on vienyt poliisin mukaan kauan, koska kyseessä on iso kokonaisuus, ja yhteistyötä on tehty useiden toimijoiden, kuten keskusrikospoliisin, usean poliisilaitoksen sekä Tullin kanssa.