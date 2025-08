Viimeinen havainto miehestä on tehty noin kello 10 aikoihin.

Poliisi etsii Pomarkussa kadonnutta noin 85-vuotiasta miestä.

Mies on noin 170 senttimetriä pitkä ja hänellä on harmaat hiukset.

Hänellä on yllään sininen pusakka sekä siniset housut. Tämän hetkisen tiedon mukaan hän on liikkeellä jalan, ja hänellä on mahdollisesti metsätöissä käytettävä vesuri mukana.

Havainnot miehestä voi ilmoittaa hätäkeskukseen.

Poliisi julkaisi kuvan miehestä.Poliisi