Poliisi ottanut 67-vuotiaan miehen kiinni vuonna 1994 kadonneen turkulaisjuristin Ilpo Härmäläisen murhasta epäiltynä

Poliisi vaatii häntä vangittavaksi Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tänään tiistaina 31. elokuuta kello 13. Käräjäoikeuden pakkokeinokansliasta selviää, että epäilty on vuonna 1953 syntynyt turkulainen mies. Hän on 67-vuotias.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa samalla henkilöllä on vuosien 2006–2010 aikana ollut vireillä rekisterimerkintärikos, laiton uhkaus ja törkeä veropetos.

Murhan epäillyksi tekoajaksi on merkitty 3.8.1994. Vangitsemisistunto pidetään kello 13. KRP tiedottaa vangitsemisen tuloksesta Twitterissä.

Tämä tiedetään

Ilpo Härmäläinen katosi elokuun 3. päivänä 1994. Viimeinen varma havainto hänestä on tehty katoamispäivänä Turun keskustassa Eerikinkatu 20:ssä noin puolen päivän aikaan. Tuolloin hän lähti pois kotoaan.

– Joku tai jotkut tietävät mitä Ilpo Härmäläiselle tapahtui, kun hän on poistunut kotoaan. Kaiken kaikkiaan poliisin käsitys siitä, mitä Härmäläisen katoamisen aikoihin on tapahtunut, on tarkentunut esitutkinnan uudelleen avaamisen yhteydessä, sanoi jutun tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Aki Lahtinen KRP:n tiedotteessa viime viikon tiistaina.