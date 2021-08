Vuonna 1994 kadonneen Ilpo Härmäläisen tapausta tutkitaan murhana – poliisi pyytää vihjeitä vuosikymmenten takaa

– Turussa tapahtunutta katoamista tutkitaan murhana, sillä esitutkinnan perusteella on epätodennäköistä, että henkilö olisi kadonnut omasta tahdostaan, kerrotaan KRP:n tiedotteessa.

Ilpo Härmäläinen katosi elokuun 3. päivänä 1994. Viimeinen varma havainto hänestä on tehty katoamispäivänä Turun keskustassa Eerikinkatu 20:ssä noin puolen päivän aikaan. Tuolloin hän lähti pois kotoaan.

– Joku tai jotkut tietävät mitä Ilpo Härmäläiselle tapahtui, kun hän on poistunut kotoaan. Kaiken kaikkiaan poliisin käsitys siitä, mitä Härmäläisen katoamisen aikoihin on tapahtunut, on tarkentunut esitutkinnan uudelleen avaamisen yhteydessä, sanoo jutun tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Aki Lahtinen KRP:n tiedotteen mukaan.