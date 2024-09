Esitutkinta valmistunut unkarilaisten pyörittämästä paritustoiminnasta – rikoshyöty yli puoli miljoonaa

Poliisi epäilee unkarilaisten pyörittäneen Suomessa vuosien ajan paritustoimintaa, josta on kertynyt rikoshyötyä noin 600 000 euroa. Helsingin poliisin mukaan esitutkinta on valmistunut ja tapaus siirtyy syyteharkintaan.



Unkarilaisia epäillään törkeästä paritusrikoksesta. Pääepäilty on noin 30-vuotias unkarilainen nainen, joka on vangittuna Suomessa. Hänen epäillään tuoneen Suomeen naisia kotimaastaan. Myös neljä muuta paritustoiminnasta epäiltyä ovat edelleen tutkintavankeudessa.



– Kaikki epäillyt ja paritetut seksityöläiset ovat kotoisin Unkarista. Jutussa on viisi epäiltyä, jotka kuuluvat samaan perhepiiriin. Epäillyillä oli erilaisia rooleja paritusorganisaatiossa, sanoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Hannu Kortelainen tiedotteessa.



Poliisin mukaan seksityö painottui pääkaupunkiseudulle, mutta työtä tehtiin kaikissa Suomen suurissa kaupungeissa. Esitutkinnassa selvitettiin vuosien 2018–2024 aikaisia tapahtumia.



Poliisi kertoo, että paritustoiminnan liikevaihto oli 1,2 miljoonaa euroa. Parittajan osuus oli puolet seksin myymisestä saaduista tuloista.