Usealla paikkakunnalla tapahtuneen paritusrikoskokonaisuuden esitutkinta valmis

Itä-Uudenmaan poliisissa on ollut tutkittavana vuosien 2018 - 2023 välisenä aikana usealla eri paikkakunnalla tapahtunut paritusrikoskokonaisuus.

Suurin osa uhreista, eli paritetuista seksityöläisistä, on kotoisin Tshekistä. Asianomistajien joukossa on kuitenkin myös Slovakian, Unkarin, Valko-Venäjän, Kazakstanin, Puolan ja Saksan kansalaisia.

– Kyseisiä asuntoja on vuokrattu seksipalveluja tarjoaville henkilöille. Asuntojen vuokra-ajat ovat vaihdelleet yhdestä vuorokaudesta useampaan vuorokauteen. Esitutkinnassa on selvinnyt, että seksipalveluja myyneitä eri henkilöitä on ollut yli 100, Kokkonen jatkaa.