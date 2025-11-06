Romaniasta Suomeen saapuneet työkaluvarkaat jäivät kiinni työmaan kamerayllätyksen takia.
Huhtikuussa Suomeen saapunut romanialainen kaksikko suoritti vain muutaman päivä saapumisensa jälkeen Helsingissä operaation, jossa vietiin omistajan mukaan lähes 50 000 euron arvosta työkaluja.
Varkaat jäivät kuitenkin kiinni työmaakonttiin asennetun kameran ansiosta. Videon avulla poliisi nappasi tekijät kolmen päivän kuluttua.
Ennen varsinaista työkaluvarkautta kaksikko oli laatinut suunnitelmia, minne lopulta työkalut kuljetettiin.
Tapahtumat esitettiin Rikospaikka-ohjelman Peitemies Silfsten -osiossa, jossa käsitellään erilaisia videolle tallentuneita rikoksia.