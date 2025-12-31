Uudenvuoden juhlijoiden on syytä varautua tänään kirpeään pakkaseen koko maassa.
Ilmatieteen laitoksen mukaan pakkaslukemia mitataan tänään Ahvenanmaata myöten.
Pakkanen kiristyy illan ja uudenvuodenyön aikana Lapissa paikoin jopa 30–35 asteeseen.
Illan maltillisimmatkin pakkaslukemat ovat laajalti 10–15 asteen välillä, ja tällaisia lukemia voidaan odottaa esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.
Sää on selkeä laajalti lännessä ja pohjoisessa. Maan itäosissa on hieman pilvisempää ja alueella voi esiintyä lumisateita.
Pilvisyys maltillistaa pakkasia päivällä, mutta myös idässä kylmenee illan myötä.
Ilmatieteen laitos on antanut hyvin vaarallinen -varoituksen vuoden ensimmäiselle päivälle Pohjois-Itämerelle kovasta aallokosta. Niin ikään vaarallinen -varoitus on annettu Ahvenanmerelle sekä Selkämeren etelä- ja pohjoisosaan aallokosta sekä voimakkaasta tuulesta.
