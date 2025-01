Nuoret välittivät huumausaineita Joensuussa – kaksi vangittuna

Itä-Suomen poliisilaitos on tutkinut loppuvuodesta 2024 alkaen nuorten henkilöiden huumausaineiden välittämistä Joensuussa.

Esitutkinnan perusteella epäillyn rikoksen päätekijät ovat 22-vuotias joensuulainen mies ja 19-vuotias helsinkiläinen mies. Epäillyt ovat poliisin mukaan edelleen vangittuina.

Miesten epäillään tuoneen yhdessä Joensuuhun Etelä-Suomesta noin kolme kiloa MDMA:ta, eli ekstaasia ja vähintään 2,5 kiloa amfetamiinia edelleen välitettäväksi, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Huumausaineita on poliisin mukaan välitetty eteenpäin internetissä erilaisten viestisovellusten avulla.

Poliisi takavarikoi esitutkinnan aikana noin kilon MDMA:ta ja noin puoli kiloa amfetamiinia. Lisäksi poliisi takavarikoi vähäisiä määriä kannabista.

Kaksi epäillyistä tekohetkellä alle 18-vuotiaita

Poliisin mukaan rikoksesta on epäilty yhteensä 13 eri henkilöä, joista suurin osa on ollut täysi-ikäisiä nuoria aikuisia. Kaksi epäillyistä on ollut tekohetkellä alle 18-vuotiaita.

Näiden alle 18-vuotiaan henkilöiden epäillään yrittäneen siirtää noin 500 gramman amfetamiinierää pääepäiltyjen pyynnöstä.

Poliisi kertoo takavarikoineensa kyseisen huumausaine-erän, ennen kuin se päätyi alaikäisten epäiltyjen haltuun.

Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan ja syyte asiassa on nostettava viimeistään 5. helmikuuta, poliisin tiedotteessa kerrotaan.